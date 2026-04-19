La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió en las últimas horas un nuevo trámite de sometimiento contra el general activo Luis Emilio Cardozo Santamaría, por los casos de ‘falsos positivos’.

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El capítulo de las ejecuciones extrajudiciales sigue salpicando a altos mandos dentro del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en estos asesinatos de la población civil.

De acuerdo al tribunal de paz, el general Cardozo Santamaría, excomandante del Ejército Nacional y quien fue reintegrado a la institución en 2024 por orden del presidente Gustavo Petro, habría tenido responsabilidad en el crimen de una decena de personas, hace casi 20 años.

El general Luis Emilio Cardozo, quien estuvo año y medio como comandante del Ejército, fue señalado por otros militares por el asesinato de diez personas y el intento de homicidio de otras dos, en hechos ocurridos en el departamento de Santander, en 2007.

Ejército Nacional Excomandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Santamaría.

La JEP explicó que el general Cardozo fue mencionado en casos de ‘falsos positivos’ por “antiguos integrantes del Batallón de Ingenieros No. 5 ‘Coronel Francisco José de Caldas’ y por víctimas en casos de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate”.

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“De acuerdo con los aportes a la verdad de comparecientes de la Fuerza Pública, el alto oficial habría estado implicado en seis hechos ocurridos en Santander en 2007, en los que diez personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate, y dos más sobrevivieron”, agregó la JEP, que lo llama a comparecer de manera forzosa.