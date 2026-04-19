Con el paso de las horas son cada vez más los nuevos detalles que se revelan sobre el triple homicidio ocurrido en la noche del sábado 18 de abril en el centro de Bogotá, un hecho que ha generado conmoción en el país y especialmente en el gremio artístico, al registrarse durante el rodaje de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso 4’.

En medio de las investigaciones, las autoridades identificaron a José Cubillos García, de 23 años, como el hombre señalado de perpetrar el ataque, que dejó tres personas muertas en la localidad de Santa Fe, en inmediaciones del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.

De acuerdo con la información oficial, el presunto agresor habría atacado a varias personas en el lugar donde se adelantaban las grabaciones de la producción, en la que participaban actores y personal técnico de trayectoria.

Como parte de las líneas de investigación, se estableció además que Cubillos García había protagonizado un episodio violento dos días antes, cuando acudió a un instituto de salud de la misma zona y agredió al personal de seguridad.

En medio de la confrontación también habrían intervenido allegados a una de las víctimas, quienes posteriormente fueron capturados, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Lo que se sabe de las víctimas del triple homicidio en set de grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Entre las víctimas mortales se encuentran Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18, ambos integrantes del equipo técnico del rodaje.

Una tercera persona fallecida fue identificada de manera preliminar como Eider Hurtado Varón, oriundo de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Cuál fue móvil detrás del triple asesinato en set de grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Según la información preliminar entregada por las autoridades, el ataque se habría originado en medio de una discusión relacionada con el uso de parqueaderos cercanos al set de grabación.

De acuerdo con la versión en investigación, el hombre encargado de vigilar estos espacios habría sostenido un altercado con miembros del equipo de producción, lo que derivó en un episodio de violencia con arma cortopunzante.

Durante la confrontación, otras personas intervinieron en defensa de una de las víctimas, lo que habría intensificado la agresión.

Triple homicidio en set de ‘Sin senos sí hay paraíso’ genera conmoción en el gremio artístico

El hecho ha generado conmoción entre el elenco y el equipo técnico de la producción. La actriz Carolina Gaitán expresó en redes sociales: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”.

Por su parte, el actor Jorge Enrique Abello también manifestó su solidaridad al sumarse a la etiqueta “silencio en el set” y señalar que “nada que celebrar”.

Mientras avanzan las investigaciones, el equipo de la serie y las autoridades permanecen a la espera de nuevos resultados que permitan esclarecer completamente lo ocurrido.