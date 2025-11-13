Barranquilla y el área metropolitana vivieron anoche varios episodios colmados de violencia que dejó cinco víctimas fatales y múltiples heridos; entre esos la terrible masacre en el barrio Villas de la Cordialidad.

Aquel ataque dejaría tres personas muertas identificadas como; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25 años, Roxana Huerta Ríos, de 27 años y nacionalidad venezolana, y Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años de edad.

En medio del ataque también resultaron heridas dos personas identificadas como Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31 años, y Yusmari Núñez de la Peña, de 26.

“Los hechos se presentaron cuando las víctimas se encontraban jugando un partido en el centro deportivo de Villas Cordialidad y al lugar arribaron cuatro personas en dos motocicletas, los parrilleros esgrimieron armas de fuego, realizando repetidas detonaciones en contra de las víctimas”, indica el reporte de las autoridades.

No obstante, un nuevo informe de las autoridades reveló que, al parecer, el atentado sicarial se habría perpetrado por una supuesta disputa “de rentas criminales de los grupos delincuenciales Pepes y costeños”.

Ahora bien, dos de las víctimas fatales registraban anotaciones judiciales: Deivis Cantillo, por los delitos de homicidio (1), porte ilegal de armas de fuego (3) y hurto (1).

Mientras que Heider Padilla registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes.

Cabe reseñar que, las primeras indagaciones sobre esta masacre apuntan a que las víctimas serían integrantes de ‘los Costeños’, “encargados de expender estupefacientes en el sector”, según la Policía.

Teniendo en cuenta este panorama, podría decirse que el ataque habría sido planeado por un jefe de zona de ‘Los Pepes’, con el objetivo de eliminar a los supuestos expendedores y apropiarse del sitio para establecerse como principal punto de venta.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en cabeza de un grupo especializado de investigadores de la SIJÍN, permanece recopilando pruebas para esclarecer los motivos de este nuevo hecho de violencia.