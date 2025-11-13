Durante la madrugada de este miércoles 13 de noviembre, un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Baranoa, Atlántico. Un joven de 19 años de edad, identificado como Tomas José Sampayo, resultó herido a bala cuando caminaba por el barrio Santa Elena.

De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el hecho se registró a la 1:00 de la madrugada, en la carrera 25 con calle 15, cuando el joven fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó, causándole una lesión en el cuerpo.

Luego de cometer el crimen, los agresores en una rápida reacción, huyeron con rumbo desconocido.

Inmediatamente vecinos del sector salieron de sus viviendas para auxiliar a Sampayo y procedieron a trasladarlo a la Clínica Reina Catalina, donde permanece estable y bajo observación médica.

Las autoridades informaron que unidades de Policía Judicial adelantan labores de investigación y recolección de información para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.