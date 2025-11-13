Como Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25, y Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, de 27, fueron identificadas las víctimas fatales de la masacre registrada en la noche del miércoles 12 de noviembre en el barrio Villas de la Cordialidad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, estas personas serían integrantes del grupo delictivo organizado ‘los Costeños’.

“Las víctimas al parecer eran encargadas de expender estupefacientes en el sector”, se lee en el informe de las autoridades.

En ese sentido, la primera hipótesis sobre este hecho violento es que el ataque armado se habría presentado “por disputas de rentas criminales entre los Pepes y los Costeños”, informó la Mebar.

Sobre cómo sucedió la masacre, las autoridades detallaron que hacia las 10:00 de la noche las víctimas se encontraban jugando un partido de fútbol en el centro deportivo de Villas de la Cordialidad y al lugar arribaron cuatro personas en dos motocicletas que abrieron fuego contra ellas.

En el trágico saldo también figuran dos personas lesionadas, identificadas como Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31 años, y Yusmari Núñez de la Peña, de 26.

Respecto a las víctimas fatales se conoció que dos de ellas registraban anotaciones judiciales: Deivis Cantillo, por los delitos de homicidio (1), porte ilegal de armas de fuego (3) y hurto (1).

Mientras que Heider Padilla registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes.