Con el paso de las horas se van conociendo detalles alrededor del hecho criminal registrado en la mañana de este miércoles 12 de noviembre en el barrio Boston, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, que dejó como víctima fatal a un hombre identificado como Óscar David Mora Martelo.

Sobre el hecho, las autoridades informaron que el hombre se desplazaba en una camioneta Toyota Prado TXL, color blanco, cuando a eso de las 8:35 de la mañana fue sorprendido por dos individuos que, según la descripción de testigos, usaban prendas de vestir de una empresa de servicios públicos.

La versión recopilada por las autoridades indicó que Mora Martelo llegó en el automotor hasta un domicilio de la ubicación antes mencionada y, al descender, fue abordado por los criminales, quienes, de acuerdo con la autoridad, lo habrían impactado en once oportunidades.

En el lugar, con movimiento permanente de personas debido al comercio, comunicaron además que los agresores habrían estado esperando la llegada del hombre. Al parecer, ya conocían sus movimientos de rutina.

“La víctima se encontraba en su vehículo tipo camioneta TXL, de color blanco, en compañía de una trabajadora doméstica. Allí fue abordado por dos sujetos que vestían overoles grises y se movilizaban en una motocicleta Bóxer de color negro. El parrillero desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones, causándole heridas. La víctima fue trasladada a un centro asistencial (Clínica La Merced), donde ingresó con signos vitales y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones”, detalló la Policía, en un breve reporte.

Por otro lado, la institución armada señaló que la motocicleta usada por los criminales para movilizarse, cuya placa es URU38E, fue encontrada abandonada cerca del lugar del atentado. En la zona, vecinos manifestaron que los dos individuos luego huyeron en un vehículo KIA Picanto color gris.

Las autoridades también reseñaron que la víctima había sobrevivido a un atentado a bala el pasado 29 de octubre en otro sector de Barranquilla, el cual fue cometido por una sicaria.

En ese momento fue poca la información suministrada por las autoridades, en sentido que solo se ventiló que Óscar Mora Martelo salía al mediodía de ese día del condominio La Ría, en Villa Santos, y fue atacado a tiros cuando intentaba abordar un vehículo. A pesar de los disparos, este no resultó herido.

Luego fue encontrado abandonado el carro en el que se movilizaron los criminales. En ese momento se dijo que fue un KIA Picanto, pero de color blanco.

Acorde a lo manifestado por los familiares, Mora Martelo era comerciante y tenía un taller de mecánica automotriz. Estos manifestaron no haber recibido amenazas ni ser víctimas de extorsión.

La investigación del caso quedó en manos del CTI la Fiscalía.