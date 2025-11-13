En la mañana de este miércoles 12 de noviembre, la Policía del Atlántico confirmó dos casos de homicidio registrados en las últimas horas en la población de Palmar de Varela, en la zona oriental del Departamento.

El primer hecho fue reportado a la Policía hacia las 10:00 de la noche del martes anterior en el kilómetro 18 de la ruta nacional 90, en zona rural del municipio, en donde se encontró a un lado de la vía el cuerpo de una persona con signos de violencia.

Al llegar al lugar y al encontrar aún con signos vitales a la víctima, uniformados lo trasladaron hasta el hospital del municipio, pero luego se reportó el deceso en la sala de urgencias.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Castro Campo, de 22 años y conocido con el apodo de El Mello, quien presentaba una anotación judicial por el delito de receptación, según datos recabados por la misma Policía.

Entretanto, en la mañana de este miércoles, siendo aproximadamente las 6:00 de la mañana, en el kilómetro 2 de la trocha El Limón, también en zona rural del municipio de Palmar de Varela, habitantes de la zona informaron a una patrulla de vigilancia sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona, quien estaba atada de manos con una soga y presentaba varias heridas de bala en su cuerpo.

La Policía confirmó que se trataba de Geovanny José Flórez Camargo, alias ‘Tres Pelos’, un viejo conocido de las autoridades por su pasado judicial y vinculación a estructuras criminales de Barranquilla.

Alias ‘Tres Pelos’ fue señalado en su momento como uno de los jefes de la banda delincuencial ‘Los Cabezones’, con operación en zona del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla.

Además estuvo vinculado por las autoridades como partícipe de múltiples crímenes ocurridos años atrás en la ciudad, todos ligados a vendettas por el negocio del narcotráfico.

En agosto de 2011, el presunto delincuente quedó en libertad junto a otros 10 supuestos integrantes de la banda criminal ‘los Paisas’ que, según las autoridades, fue responsable de, por lo menos, 23 homicidios ocurridos entre 2009 y 2010 en Barranquilla.

En mayo de 2018, agentes de la Sijín le hallaron en su casa a Flórez Camargo un fusil de asalto, una pistola y diez cartuchos nueve milímetros.

Ahora, según la autoridad, el individuo presentaba ocho anotaciones judiciales por diferentes delitos (concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, entre otros).

Una hipótesis

La Policía del Atlántico investiga una hipótesis sobre este episodio de violencia. Al parecer el joven Castro Campo, alias ‘Tres Pelos’ y un hijo de este último conocido como ‘Brayan Tres Pelos’, habrían sido sacados del barrio Las Flores el mismo martes, engañados por un tercero a quien identificaron con el alias de Balín. Todos fueron trasladados a la zona oriental del Atlántico y allí fueron atacados.

Este miércoles, autoridades inspeccionaban toda la zona de Palmar y municipios vecinos para ubicar a ‘Brayan Tres Pelos’, como una tercera víctima de ese atentado.

Nuevo comandante

La violencia hoy sacude a poblaciones del departamento del Atlántico por fuera del área metropolitana de Barranquilla, con hechos criminales que se reportan casi a diario.

Esta misma semana se conoció el cambio de mando en el Departamento de Policía Atlántico, el cual estaba bajo órdenes del coronel John Harvey Peña Riveros.

Este será sucedido por Eddy Javier Sánchez Sandoval, un coronel con amplio recorrido en la Policía Nacional, entre condecoraciones y méritos.

El nuevo comandante del Departamento de Policía Atlántico asume en medio de una crisis de seguridad, principalmente en la zona centro y oriental de este territorio.

De acuerdo con los registros de esta casa editorial, actualmente el municipio de Baranoa encabeza la lista con el mayor índice de homicidios, registrando hasta la fecha al menos 24 homicidios, cifra alarmante teniendo en cuenta que el año pasado se presentaron tan solo 10 casos.

Y en poblaciones como Palmar de Varela, zona del más reciente hecho de violencia, no pasaba un homicidio desde el pasado mes de junio, cuando fue acribillado Deyver Antonio Wilches Díaz, de 29 años, quien tenía oficio de cobradiario.