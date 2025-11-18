En las últimas horas se confirmó que el reciente crimen en Palmar de Varela, en el que murieron dos personas, se trató de una masacre, pues se reportó el hallazgo del cadáver de la tercera víctima que estaría vinculada a este hecho.

En la mañana del pasado miércoles 12 de noviembre, la Policía del Atlántico confirmó dos casos de homicidio en el mecionado municipio de la zona oriental del Atlántico.

La primera víctima fue identificada como Andrés Felipe Castro Campo, de 22 años y conocido con el apodo de El Mello, quien presentaba una anotación judicial por el delito de receptación, según datos recabados por la misma Policía.

El segundo cuerpo corresponde a Geovanny José Flórez Camargo, alias ‘Tres Pelos’, un viejo conocido de las autoridades por su pasado judicial y vinculación a estructuras criminales de Barranquilla.

Ahora en la tarde de este lunes 17 de noviembre, un ciudadano encontró un cadáver en una zona enmontada de Palmar que correspondería a Brayan José Flórez Donado, hijo de ‘Tres pelos’.

Sobre Flórez Donado, las autoridades reportaron en 2018 su captura por el delito de concierto para delinquir. Además, en su momento fue señalado como presunto miembro de la estructura delincuencial de ‘los Costeños’.

En videos, conocidos por este medio, se logra ver el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición y vestido con jean y tenis.

Vale mencionar que alias Tres Pelos fue señalado en su momento como uno de los jefes de la banda delincuencial ‘Los Cabezones’, con operación en zona del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla.

Además estuvo vinculado por las autoridades como partícipe de múltiples crímenes ocurridos años atrás en la ciudad, todos ligados a vendettas por el negocio del narcotráfico.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den más detalles de este hecho que se configura como una masacre.

La hipótesis que se baraja

La Policía del Atlántico investiga una hipótesis sobre este episodio de violencia. Al parecer el joven Castro Campo, alias ‘Tres Pelos’ y su hijo habrían sido sacados del barrio Las Flores el mismo martes, engañados por un tercero a quien identificaron con el alias de Balín. Todos fueron trasladados a la zona oriental del Atlántico y allí fueron atacados.