Un incendio de proporciones alarmantes ha desatado el pánico entre los habitantes del municipio de Palmar de Varela, en el Atlántico. La emergencia se registra específicamente en el sector del barrio Alfonso López, a la altura de la calle 17 con carrera 9, donde las llamas han alterado por completo la tranquilidad de la comunidad por el riesgo de que las llamas se extiendan a las viviendas aledañas.

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La grave situación fue dada a conocer a través de la línea de Wasapea a EL HERALDO. Según el reporte, se desconoce quién o quiénes provocaron esta conflagración.

El temor generalizado entre los vecinos radica en que, según reportaron, el cuerpo de bomberos del municipio no está funcionando por lo que están a la espera que sea atendido por los bomberos de otros municipios cercanos.

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En los videos compartidos por ciudadanos se logra ver la magnitud de las voraces llamas que amenazan con seguir expandiéndose por el sector donde ya ha consumido buena parte de la vegetación.

De momento se desconoce si las autoridades locales están al frente de la emergencia que mantiene alarmado a la población atlanticense.

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