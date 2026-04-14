Tras la polémica surgida desde el pasado 8 de abril, día en el que el cantante Nelson Velásquez habría ingresado a las instalaciones de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, para realizar un show para privados de la libertad de alto impacto que sostienen diálogos con el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro se pronunció dando contundentes indicaciones.

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Respecto al concierto privado, se estableció que la celebración fue organizada por las (ppl) sin autorización oficial, de hecho hay imágenes del artista y sus acompañantes ingresando a la cárcel en vehículos y luego caminando, lo que corroboraría su polémica presencia en el lugar. Los videos fueron difundidos en redes sociales.

De acuerdo a las autoridades, la parranda vallenata estuvo dirigida a cabecillas de bandas criminales, por lo que el jefe de Estado, en medio del consejo de ministros del lunes 13 de abril, ordenó el traslado inmediato de estos criminales hacia un centro penitenciario en Bogotá.

“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, enfatizó Petro.

El presidente señaló que la medida busca poner fin a las irregularidades que se evidenciaron y restablecer la autoridad en el sistema penitenciario. Esto luego de la difusión de imágenes que mostraron privilegios y presencia de artistas, equipos de sonido profesionales, abundante comida y licor en el penal.

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El mandatario también hizo una advertencia a quienes pretendan aprovechar los diálogos de paz para realizar actividades ilícitas.

Según las denuncias realizadas por los concejales Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla, el evento habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, financiado por los propios internos, cabecillas de estructuras criminales.