Un nuevo hecho de violencia estremeció al sur de Barranquilla. La noche del pasado domingo 16 de noviembre, un ataque a bala en el barrio La Manga dejó dos personas muertas y una más gravemente herida, según el reporte preliminar de las autoridades.

El hecho ocurrió a las 7:15 p. m. en la Diagonal 77 con carrera 21, donde las víctimas se encontraban departiendo en vía pública, afuera de un establecimiento comercial conocido como “Tienda Las 3 SSS”. De acuerdo con testimonios, hasta el lugar llegaron dos hombres en motocicleta y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra los presentes.

En el ataque falleció inicialmente Yhonykel Yair Cáceres Cassiani, de 21 años, quien fue trasladado al Paso La Manga, pero llegó sin signos vitales. Minutos después murió Oliver Cáceres Cáceres, quien también había sido llevado al mismo centro asistencial y no resistió la gravedad de las heridas.

Tomada de Facebook / suministrada Yonaikel Cáceres, una de las víctimas del ataque a bala en La Manga.

Entre tanto, Jesús David Max Estrada, de 21 años, resultó lesionado y fue remitido al Hospital Barranquilla, donde permanece bajo atención médica.

Vecinos del sector señalaron que la comunidad ya se encontraba intranquila, pues el punto donde ocurrió el ataque había sido mencionado recientemente en un panfleto amenazante que circuló en el barrio.

En el escrito se advertía sobre una supuesta “limpieza social” y se mencionaba directamente a la Tienda Las 3 SSS como uno de los lugares donde se ejecutarían acciones violentas.

Este nuevo ataque se suma al doble homicidio registrado la semana pasada en el barrio Me Quejo, también en el suroccidente de la ciudad, donde sicarios en motocicleta asesinaron a dos personas.

Las autoridades investigan si existe relación entre ambos hechos y trabajan para identificar y capturar a los responsables de los dos hechos criminales.