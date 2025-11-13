Hacia las 10:00 de la noche del miércoles 12 de noviembre se registró una nueva masacre en Barranquilla. Dos hombres y una mujer fueron asesinados a bala en el barrio Villa Cordialidad.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, las víctimas fatales son Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25, y Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, de 27 años y nacionalidad venezolana.

Este hecho violento dejó otras dos personas lesionadas, identificadas como Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31 años, y Yusmari Núñez de la Peña, de 26.

“Los hechos se presentaron cuando las víctimas se encontraban jugando un partido en el centro deportivo de Villa Cordialidad y al lugar arribaron cuatro personas en dos motocicletas, los parrilleros esgrimieron armas de fuego, realizando repetidas detonaciones en contra de las víctimas”, señala el reporte de las autoridades.

Las primeras indagaciones sobre esta masacre apuntan a que las víctimas serían integrantes de ‘los Costeños’, “encargados de expender estupefacientes en el sector”, según la Policía.

Dos de las víctimas fatales registraban anotaciones judiciales: Deivis Cantillo, por los delitos de homicidio (1), porte ilegal de armas de fuego (3) y hurto (1).

Mientras que Heider Padilla registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes.