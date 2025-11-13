La noche en el barrio La Magdalena, localidad Suroriente de Barranquilla, se vio empañada la noche de este miércoles luego de que una riña se tornara violenta dejan como saldo un hombre muerto y otro más herido.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el occiso y el lesionado se encontraban departiendo en una cancha de fútbol en la calle 35 con carrera 5, del mencionado sector, cuando se generó una riña con otros sujetos por motivos que aún son desconocidos.

Durante el altercado, ocurrido sobre las 9:40 de la noche, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y realizó varios disparos, dejando a una persona muerta en el lugar y otra lesionada, por lo que fue necesario su traslado hasta el Paso Murillo.

Por su parte, los señalados agresores se dieron a la fuga, sin embargo, gracias a la rápida reacción de la zona de atención, se logró la captura de dos sujetos, aunque no se incautó el arma de fuego.

De momento se desconoce las identidades de las víctimas como de los presuntos homicidas que se encuentran en poder de la Policía.

Este nuevo hecho criminal se suma al ocurrido también en la localidad Suroriente, más específicamente en el barrio San Nicolás, durante la tarde del pasado martes que dejó un hombre muerto y dos mujeres heridas.

De acuerdo al reporte preliminar, las víctimas se encontraban departiendo en terraza de una casa ubicada en la calle 38 con carrera 3A, cuando fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones.

La víctima fatal fue identificada como Jesús Andrés Pinilla Mercado, de 35 años. Recibió un impacto de bala en el abdomen, fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde ingresó sin signos vitales. Se conoció que fue patrullero de la Policía, retirado en 2019 y que tenía una anotación judicial por hurto.

Por su parte, en el ataque a bala resultó herida una mujer identificada como Jessi Jhoana Silva Castro, de 25 años. Fue herida en el pie derecho y traslada al Hospital Universidad del Norte, donde permanece estable.

La otra mujer herida lleva por nombre María del Rosario Castro, una adulta mayor de 90 años. Presentó una herida en el muslo derecho y otra en la pierna izquierda. Su condición es estable, internada en el mismo centro de salud.