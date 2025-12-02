Un nuevo parque fue entregado este martes en el sector de Villa Cordialidad de la ciudad de Barranquilla. Según el alcalde Alejandro Char, son cerca de 4.800 metros cuadrados de un espacio recuperado para el disfrute de niños y adultos para esta navidad.

“Le entregamos a Barranquilla un regalo para disfrutar en familia: el parque Villa Cordialidad. Por muchos años, esta comunidad esperó tener un espacio digno, y hoy ese sueño es una realidad. Son cerca de 4.800 metros cuadrados con cancha de fútbol sintética, cancha multifuncional, juegos infantiles, zonas biosaludables y mucha zona verde para reencontrarse y compartir en familia”, declaró.

Mencionó que “queremos que esta comunidad siga creciendo con bienestar; por eso, muy pronto entregaremos también un centro de salud y un colegio para que nuestros niños, niñas y jóvenes estudien cerca de sus casas. Es momento de sonreír, porque Villa Cordialidad está a otro nivel”.

De igual manera, el mandatario distrital aseguró que desde ahora en adelante los habitantes de Villa Cordialidad se sentirán orgullosos de su entorno.

“Cuando decimos que vamos a hacer un parque, lo hacemos. Y aquí está este hermoso parque que inauguramos, vamos a gozarnos este momento en familia. Yo quiero que Villa Cordialidad se sienta orgullosa de lo que tienen. Ustedes tienen gobierno, ustedes tienen alcalde, ustedes tienen amigos que vamos a luchar juntos para que sus hijos sean un ejemplo de Colombia también, disfruten de este espacio”, dijo.

Además, el alcalde Char reiteró que volverá con nuevas noticias a este sector de la ciudad: “estoy feliz de verlos con tanta alegría y tanto amor. Vendré cuando entreguemos muchos mejoramientos de vivienda, cuando entreguemos el colegio, cuando entreguemos el centro de salud, cuando se recuperen todas las subestaciones eléctricas”.

De esta manera, Eucaris Guette, quien vive en el barrio hace 10 años, indicó que el parque se ha convertido en un punto de encuentro: “Estamos en un lugar donde hay muchas personas que no tienen sentido de pertenencia. Entonces, esto es algo bueno para la urbanización y es de la comunidad. El parque ha tenido buena acogida, las máquinas biosaludables con los adultos mayores, uno se llena de alegría porque los ve reunidos en las máquinas o caminando en las horas de la mañana”.

Es de anotar que el parque Villa Cordialidad fue construido en un área total de 4.793 metros cuadrados, cuenta con cancha de fútbol en grama sintética, cancha múltiple, juegos infantiles, gimnasio biosaludables, plazoletas, senderos y zonas de estancia para actividades sociales, bancas con respaldo, mesas de juego, cubos en concreto y luminarias led.