La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó al mediodía de este miércoles 12 de noviembre la muerte de Óscar David Mora Martelo, el hombre atacado a tiros hacia las 8:35 de la mañana en la calle 65 entre carreras 42 y 43, en el tradicional barrio Boston de esta capital.

Sobre el hecho, las autoridades informaron que el hombre se desplazaba en una camioneta Toyota Prado TXL, color blanco, cuando fue sorprendido por dos individuos que, según la descripción de testigos, usaban prendas de vestir de una empresa de servicios públicos.

La versión de las autoridades indicó que Mora Martelo llegó en el automotor hasta un domicilio de la ubicación antes mencionada y, al descender, fue abordado por los criminales, quienes, según la Policía, lo habrían impactado en once oportunidades.

“La víctima se encontraba en su vehículo tipo camioneta TXL, de color blanco, en compañía de una trabajadora doméstica. Allí fue abordado por dos sujetos que vestían overoles grises y se movilizaban en una motocicleta bóxer de color negro. El parrillero desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabra, le disparó en varias ocasiones, causándole heridas. La víctima fue trasladada a un centro asistencial (Clínica La Merced), donde ingresó con signos vitales y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones”, detalló la Policía en un breve reporte.

Por otro lado, la Policía señaló que la motocicleta usada por los criminales para movilizarse, cuya placa es URU38E, fue encontrada abandonada cerca del lugar del atentado.

Las autoridades también señalaron que la víctima había sobrevivido a un atentado a bala el pasado 29 de octubre en otro sector de Barranquilla, el cual fue cometido por una mujer sicaria.

Acorde a lo manifestado por los familiares, Mora Martelo era comerciante y tenía un taller de mecánica automotriz. Estos manifestaron no haber recibido amenazas ni ser víctimas de extorsión.

La investigación del caso quedó en manos del CTI la Fiscalía.