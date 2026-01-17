El pasado 10 de enero en el municipio de Baranoa, en el Atlántico, se llevó a cabo un mitin político del Pacto Histórico, pero lo que más sorprendió del evento fue que este se desarrolló en un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El encuentro tuvo a simpatizantes del precandidato presidencial Iván Cepeda congregados en una finca de nombre El Hatillo que está sometida a una medida cautelar, según pudo establecer Semana.

Incluso en las redes oficiales del Pacto Histórico Atlántico se difundió este encuentro en el que, según la propia colectividad, tenía como propósito la conformación del comité agrario que acompañará a Cepeda en el departamento del Caribe.

Al evento, entre otros, asistió el candidato a la Cámara por el Atlántico, Jaime Santamaría Acosta, como lo dejó ver en sus redes sociales donde posteó un video reunido con simpatizantes en un quiosco de la finca en cuestión.

De acuerdo con el medio capitalino, El Hatillo fue propiedad de Julio César Polanía, un empresario asesinado en 2020 y que fue señalado de tener nexos con los paramilitares en el Caribe y con ‘Los Costeños’.

El predio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424, pasó a manos de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro) tras su incautación.

Nelson Viloria Larios, representante legal de Asoagro, le dijo a Semana que el acto no se trató de un evento político del Pacto Histórico sino una reunión para evaluar las políticas actuales de la reforma agraria.

“Yo no tengo ningún conocimiento de esa reunión. En ese momento estaba en España”, fue la respuesta de Cepeda y agregó que “evidentemente, ha sido una situación que tendrán que asumir”.