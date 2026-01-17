Un hombre fue asesinado a bala en la noche del pasado viernes 16 de enero, a la altura del barrio Bello Mar, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

La víctima fue identificada como Javier David Carrillo Mieles, de 33 años, conocido con el alias de El Compa, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

El homicidio se registró hacia las 6:50 p. m., cuando la víctima se encontraba en la entrada del municipio conversando con dos personas.

En ese momento, un sujeto llegó a pie y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata. Posteriormente, el agresor huyó del lugar en una motocicleta, en compañía de otro individuo.

De acuerdo al informe suministrado por la Policía indica que Carrillo Mieles presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, varias de ellas en el rostro y la región superior del cuerpo.

En el lugar fueron recolectadas tres vainillas calibre 9 milímetros, así como un teléfono celular, los cuales quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Según las autoridades, la víctima residía en el sector de Villa Caracas y registraba una anotación judicial por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en septiembre de 2023.

La Policía indicó que Carrillo Mieles, conocido con el alias de El Compa, era hermano de alias Salchichón, señalado cabecilla del grupo delincuencial el combo ‘Los del Pueblo’, estructura que tiene injerencia en Puerto Colombia y sectores aledaños. De manera preliminar, las investigaciones de la Policía establecen que el occiso también estaría vinculado a dicha organización y presuntamente se desempeñaba como distribuidor de estupefacientes bajo el mando de su hermano.

Dentro de las hipótesis que manejan los investigadores, el homicidio obedecería a un ajuste de cuentas en medio de la disputa por el control del tráfico de drogas en el municipio, en la que tendría participación el GAO Clan del Golfo. Según información recopilada por las autoridades, el atentado sicarial habría sido ordenado por Carlos Charris Gómez, alias Charris, señalado integrante de esa estructura criminal con presencia en Puerto Colombia.

La escena fue acordonada por uniformados de la Policía, mientras que funcionarios de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron las primeras diligencias investigativas. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.