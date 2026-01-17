Durante la noche de este viernes 16 de enero se registró un violento hecho armado que dejaría como saldo un joven muerto.

Aquella víctima fatal fue identificada por las autoridades como Ethan Stevan Martínez Candanoza, de 19 años de edad, quien era un practicante del Sena como técnico en mantenimiento industrial.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, el ataque armado se perpetró en el barrio Conidec, localidad Metropolitana de Barranquilla, exactamente en la calle 48G con carrera 6B sur.

El reloj marcaba las 8:30 p. m., cuando Martínez había llegado hasta el sitio donde permaneció durante varios minutos. Sin embargo, de un momento a otro, un sujeto que se desplazaba a pie interceptó al joven y, con arma de fuego en mano, le propinó tres mortales disparos.

Tras el ataque, Ethan Stevan quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Según los familiares del hoy occiso, momentos antes había salido de su casa en una motocicleta de placas DEW-67E, de la cuál se desconoce su paradero.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que adelanta una investigación para esclarecer los móviles del homicidio. Asimismo, reveló que la víctima no registraba anotaciones judiciales.