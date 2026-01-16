En la tarde de este viernes 16 de enero, el presidente Gustavo Petro se refirió a la suspensión del traslado de cabecillas de estructuras criminales a Barranquilla y anunció novedades en el proceso de paz.

“Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas a través del diálogo que impulsa el gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla”, manifestó el jefe de Estado.

En ese sentido, explicó las decisiones del Gobierno nacional en los últimos días, específicamente a través del Ministerio de Justicia, con respecto a la reubicación de los jefes de bandas como Los Costeños, Los Pepes y Los Rastrojos Costeños.

“Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana. Por eso suspendimos el traslado hasta que se profundice el compromiso con la paz de esta personas”, indicó el presidente Petro en su cuenta de X.

Sobre el padre Cirilo

Adicionalmente, el mandatario nombró al padre Cirilo como nuevo integrante de los acercamientos entre bandas, gobierno nacional y autoridades locales.

“La persona que seguirá en esta mediación es el padre Cirilo, persona a la que respeto mucho por su solidaridad con la gente pobre de Barranquilla y su juventud”, expresó Gustavo Petro en las últimas horas.