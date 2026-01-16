Tras una semana llena de polémica y distintas declaraciones, el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, llegó este viernes 16 de enero a Barranquilla con el fin de presentar a las autoridades territoriales la situación actual del proceso de diálogos con bandas criminales de esta ciudad.

En horas de la tarde, se reunió con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en su despacho.

Hasta el momento, este ha sido el único encuentro oficial confirmado que ha sostenido el funcionario del Gobierno nacional con respecto a los mandatarios que el pasado lunes 12 de enero le pidieron tenerlos en cuenta a la hora de tomar una decisión concerniente a la reubicación de cabecillas que han afectado el orden público en la región.

Hay que recordar que, en ese entonces, el gobernador Verano solicitó el acompañamiento urgente de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, del procurador Gregorio Eljach y de la Defensoría del Pueblo.

“Para garantizar transparencia, control y seguimiento estricto a las decisiones que puedan impactar la seguridad y la convivencia en el departamento. Tanto la Gobernación del Atlántico como la Alcaldía de Barranquilla necesitan garantías y un plan riguroso que asegure que esta decisión no genere impactos negativos en la seguridad ciudadana”, manifestó el mandatario departamental ese día.

Coordinación con autoridades locales

Horas más tarde, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció la suspensión de los traslados de Castor, Digno Palomino, Negro Ober y más de una decena de reclusos a Barranquilla.

“En todo caso, la lucha contra la criminalidad exige institucionalidad unida, con responsabilidades claras y de frente a la ciudadanía. Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”, dijo Idárraga.

Fuentes del Distrito aseguran que la reunión entre Otty Patiño y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no se ha dado.