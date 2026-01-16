En la mañana del pasado jueves 15 de enero, se tornó dramática para una familia del barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla, luego de que una riña intrafamiliar dejara a un hombre gravemente herido y a su cuñado bajo custodia de las autoridades.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la carrera 15B con calle 104, hasta donde llegó Luis Orlando Llamas Ramos en un estado de exaltación que, presuntamente, derivó en un intento de agresión contra su hermana. Las causas que habrían motivado su comportamiento aún son materia de investigación.

Ante la tensa situación, Esteban Puello Ortega, esposo de la mujer, intervino para defenderla. Lo que inicialmente fue un cruce de palabras escaló rápidamente a una confrontación física que terminó de manera violenta.

Durante el altercado, Luis Orlando sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y tendido en el piso. Los gritos y el alboroto alertaron a vecinos del sector, quienes acudieron de inmediato y coordinaron su traslado urgente a un centro asistencial.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue remitido posteriormente a una clínica de mayor complejidad, donde ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas. De acuerdo con el parte médico, su estado de salud es crítico y su pronóstico permanece reservado.

Entre tanto, unidades de la Policía del cuadrante atendieron el procedimiento y capturaron a Esteban Puello Ortega, quien fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde deberá responder, presuntamente, por los delitos de lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y elementos probatorios para esclarecer con exactitud lo ocurrido en este hecho que vuelve a poner en evidencia las graves consecuencias de la violencia al interior de los hogares.