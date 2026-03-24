Un menor de edad resultó muerto con arma de fuego, luego de sostener una riña con varios sujetos. Según la Policía Metropolitana de Valledupar, podría tratarse de un caso de confrontación entre pandillas.

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Este hecho sucedió en la manzana Los Maestros, de la urbanización Nando Marín, sur de la ciudad, donde el occiso fue identificado como Leiner Andrés Torres Mejía, de 17 años de edad, quien presentó una herida a la altura del tórax, lado posterior izquierdo.

El responsable del ataque fue un sujeto en una motocicleta que se acercó hasta donde se encontraba Torres Mejía y sin mediar palabras le disparó.

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El adolescente fue trasladado a la clínica Santa Isabel, donde posteriormente se reportó su fallecimiento debido a la gravedad de la herida.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez Aranguren, manifestó que fue un hecho lamentable motivado por riñas que se están presentando entre jóvenes de los barrios aledaños.

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“En medio de esas riñas alguien activó un arma de fuego resultando impactado el joven. Estamos adelantando todas las investigaciones del caso con nuestra seccional de investigación criminal Sijín, los pormenores de este caso y poder dar con los responsables de estos hechos”, manifestó el coronel.

De igual manera indicó que han salido varias versiones en el lugar de los hechos, al parecer, son riñas que se vienen presentando y dispuestas desde días anteriores.

Entre tanto, el cadáver del menor de edad fue trasladado a la morgue de Medicina Legal.