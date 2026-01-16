Un nuevo hecho de intolerancia se registró en la noche de este jueves en el centro de Barranquilla, dejando como saldo un hombre muerto con lesión en el pecho por arma cortopunzante. Las autoridades investigan.

De acuerdo con versiones preliminares, el caso se presentó pasadas las 8 p. m. en la calle 30 con carrera 35, del barrio San Roque, al parecer, por una riña que protagonizaron un hombre y una mujer en plena vía pública del sector.

Lea: Las confusas versiones sobre el suspendido traslado de cabecillas a Barranquilla

En medio del enfrentamiento, el ciudadano, quien fue identificado como Luis Carlos Pérez de la Hoz, de 35 años, llevó la peor parte al recibir una herida mortal, aparentemente con un puñal, a la altura del pecho.

Fuentes judiciales indican que la presunta agresora responde al nombre de Gisela Raquel Manotas, de 50 años, quien fue capturada por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla en las últimas horas.

Investigan el hecho

Testigos indicaron que patrullas de la institución policial atendieron el caso, mientras que el deceso de Pérez de la Hoz se produjo en el lugar de los hechos, ante la gravedad de la lesión que sufrió.

Aquí: El drama de mujer tras doble homicidio en Las Gardenias: asesinaron a su esposo y su suegro está en UCI

Se conoció que los involucrados en la riña vivían en condición de calle, por lo que las autoridades emprendieron las investigaciones de este hecho de intolerancia. Un caso de estupefacientes sería una de las hipótesis que manejan los investigadores.