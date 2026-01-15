Sentada en la parte externa de un centro asistencial de la localidad Suroccidente de Barranquilla, recibiendo consuelo de sus allegados, así se encuentra Yohalis Matera. Dice que bajaba las escaleras para recibir la plata del almuerzo que le iba a entregar su esposo, cuando de pronto escuchó los disparos.

Ella es la pareja de Antonio David Severiche Fruto, uno de los dos hombres asesinados a la 1 de la tarde de este jueves 15 de enero en el conjunto número 7 de la urbanización Las Gardenias. Además, su suegro, Antonio David Moreno Polo, de 48 años, se debate entre la vida y la muerte en una UCI de la institución médica donde aguarda la joven.

Lea: Dos hombres asesinados y uno más herido tras ataque armado en Las Gardenias

“Todo empezó a las 12:30 que bajara a buscar la plata del almuerzo. Cuando voy bajando las escaleras, se escuchan los disparos. Salgo corriendo y encuentro a mi suegro tirado en el piso. Le pregunto a la madrastra que dónde está ‘Toñito’ y ella me señala. Estaba al lado. Mi esposo murió en el sitio”, relató la mujer.

De acuerdo con la versión de Yohalis, tanto su esposo como su suegro se desempeñaban como mototaxistas ahí mismo en el conjunto 7. Al momento de los hechos estaban trabajando y asegura que no conoce los motivos por los cuales atentaron contra ellos.

De igual manera, agrega que al otro occiso no lo conoce. Sostiene que no vive en dicho conjunto, “solo sé que vive en Las Gardenias”.

“Ni mi esposo, ni mi suegro tienen anotaciones. Ellos (las autoridades) lo ven como un ajuste de cuentas por el tráfico de drogas. Quizá sí, porque uno no puede decir que no, pero siempre pagan personas inocentes. Las personas que hicieron eso dejan a tres niños sin un papá y una esposa sufriendo”, manifestó la ciudadana.

Más detalles que entregó la joven

Yohalis Matera precisa que su compañero sentimental era de Barranquilla, tenía 30 años y murió en el sitio. Sobre su suegro, indicó que es padre de cinco hijos y se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos tras ser impactado por cinco disparos.

“Es algo que nunca pensé vivir, algo que no pensé ver nunca. Si hubiese sido un delincuente, una persona que estuviera peleando por venta de estupefacientes, diría ‘Lo era’, porque no podría tapar el sol con un dedo. Pero no, mi esposo y mi suegro estaban trabajando”, aseveró.

Asimismo, recordó que ella y Antonio Moreno tenían planes a futuro fuera de esta ciudad.

“Sí, él estaba terminando de pagar una moto para irnos a Bogotá a trabajar a finales de año, porque el mototaxismo en Barranquilla está duro. Me siento confundida, no es fácil llegar ahora a mi casa… A esta hora lo esperaba para almorzar…”, dijo Matera.

Así ocurrieron los hechos

Las víctimas mortales fueron identificadas como Andrés Manuel Jiménez de la Hoz, de 35 años, y Antonio David Severiche Fruto, de 30. El lesionado responde al nombre de Antonio David Moreno Polo, de 48 años, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Aquí: Juez envía a prisión a Álvaro Rivera, presunto feminicida de Valentina Cepeda

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, las víctimas se encontraban en un punto utilizado como acopio de mototaxismo en cercanías del conjunto 7, cuando al lugar llegó un hombre que vestía camisa blanca y bermuda.

Sin mediar palabra, el sujeto desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los presentes, para luego huir en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.