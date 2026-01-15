Barranquilla volvió a ser escenario de un hecho violento en la tarde de este jueves 15 de enero. Dos hombres perdieron la vida y uno más resultó herido tras un ataque con arma de fuego ocurrido hacia la 1:00 p. m. en el conjunto residencial Las Gardenias, en el Suroccidente de la ciudad.

Leer más: Taxista resultó gravemente herido tras ataque a bala en Rebolo

Las víctimas mortales fueron identificadas como Andrés Manuel Jiménez de la Hoz, de 35 años, y Antonio David Severiche Fruto, de 29. El lesionado responde al nombre de Antonio David Moreno Polo, de 48 años, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, las víctimas se encontraban en un punto utilizado como acopio de mototaxismo en cercanías del conjunto 7, cuando al lugar llegó un hombre que vestía camisa blanca y bermuda.

Sin mediar palabra, el sujeto desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los presentes, para luego huir en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que Jiménez de la Hoz registraba una anotación judicial como indiciado por el delito de homicidio, con fecha del 6 de mayo del año 2022.

Según Inteligencia, el ataque estaría relacionado con una retaliación por el homicidio de Yessid Geovanni Catalán Mantilla, de 26 años, ocurrido en horas de la mañana de este mismo jueves en el barrio Villa Lozano.

creditos La víctima ha sido identificada como Yessid Geovanni Catalán Mantilla, de 26 años.

Catalán, al parecer, se desempeñaba como escolta de un hombre conocido con el alias de Marlon.

Alias Marlon, presuntamente sería el encargado del tráfico de estupefacientes en el conjunto número 7 en Las Gardenias, por lo que el atentado estaría vinculado a disputas por el control del microtráfico en la zona.

El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las labores de inspección judicial, recolección de pruebas y verificación de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables.