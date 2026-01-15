Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado con arma de fuego en hechos ocurridos en la tarde del pasado miercoles 14 de enero, en el barrio Rebolo, al suroriente de Barranquilla.

De acuerdo con información preliminar suministrada por las autoridades, el caso se presentó hacia las 5:50 de la tarde, en la carrera 24 con calle 24, cuando la víctima, identificada como Theybis Andrés Yánez Jiménez, de 30 años de edad, se desplazaba presuntamente conduciendo un vehículo de servicio público, marca Kia, placas JPP-203.

Según las primeras versiones conocidas, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se habrían acercado al automotor y, sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un arma de fuego, disparando en repetidas ocasiones contra el conductor.

Producto del ataque, el hombre recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, incluyendo región abdominal, tórax, cuello, brazo derecho y pierna derecha. Gravemente herido, fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades indicaron que el caso es materia de investigación y que los móviles del ataque aún no han sido establecidos oficialmente. No obstante, de manera preliminar se analiza si los hechos estarían relacionados con la presunta pérdida de una suma de dinero, hipótesis que no ha sido confirmada.

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantan las diligencias correspondientes, entre ellas entrevistas con personal médico y familiares de la víctima, además de la recolección de elementos materiales probatorios, como un teléfono celular hallado en el procedimiento.

Por ahora, no se ha reportado la captura de los presuntos responsables, mientras las autoridades continúan con las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido.