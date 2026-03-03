Sufrimiento, dolor, desconsuelo, conmoción. Esos son algunos de los muchos sentimientos que hoy embargan a María Noriega Cruz, madre de las menores Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, quienes fueron recientemente encontradas enterradas, con signos de violencia, en un sector enmontado de Malambo.

En diálogo con EL HERALDO, la mujer expresó, con profunda tristeza, cómo ocurrieron los hechos y lo que se sabe de esta tragedia que enluta a su familia, pero primero habló de quiénes eran sus “niñas”, como se refiere de manera cariñosa a las menores.

“Sheerydan era una niña alegre, extrovertida, la otra era un poco más seria de poco hablar”, dijo entre lágrimas Noriega Cruz.

En su relato a esta casa editorial, la mujer expresó que como madre desconfiaba de algunas amistades de las adolescentes: “Les decía que uno tenía que saber cuáles eran sus amistades, ellas me decían: ‘mami, nosotros no andamos robando, no andamos haciendo nada’”, expresó.

Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega de 17.

Como una madre que siempre quiere lo mejor para sus hijos, María Noriega Cruz les insistió en que hicieran algunos estudios de los que más les gustara, ya que las menores se habían retirado del colegio. “Ellas me decían que ya iban a estudiar de noche y que querían hacer un curso. La menor me dijo que le gustaba la belleza y la otra me dijo que quería averiguar un curso de auxiliar de enfermería”, dijo.

Sin embargo, todo empezó, según la madre, cuando las menores conocieron a dos jóvenes por Facebook el Sábado de carnaval. “Salieron con ellos. Y la segunda vez que salieron fue ese marzo. Habían programado una cita porque estaban en videollamada con eso. Y es la misma voz de los mismos audios que me mandaban a mí”, expresó.

Los audios a los que se refiere la mujer tienen que ver con mensajes intimidatorios enviados por el presunto autor de la muerte de las dos menores al contacto de Maricruz y con el cual hoy las autoridades tratan de armar el rompecabezas del crimen de las hermanas Hernández.

“¡Qué p#@& mala madre es usted! No valora a sus hijas. Vieja ma@$&#. Estaba cobrando 5 millones de pesos por cada una. Se le iba a dejar en 5 millones por los dos. Pero listo. Ahí le di muerte a la primera. Ya le doy a la otra…”, se le escucha decir al presunto autor de la muerte de las menores.

Investigadores de la Policía Judicial indicaron a este medio que ese mensaje hoy hace parte del material probatorio dentro del expediente abierto por homicidio en el caso de las hermanas Hernández.

La versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades indica que las jóvenes hermanas fueron asesinadas la madrugada del Miércoles de Ceniza, una primero que la otra y no las dos al mismo tiempo,

El dolor de una madre

En medio de su desgarrador relato, la madre le pidió a las autoridades que la justicia actúe y dé con el paradero del responsable o los responsables de los crímenes.

“Le pido a las autoridades justicia para mis hijas, que esto no quede impune. Es lo único que pido. (Es) un dolor tan grande porque me quitaron dos pequeñas que tenían una vida por delante (...) No me les tenían que quitar la vida así como me la quitaron a mis hijas”, expresó.

“Este es un sufrimiento grande que yo voy a llevar toda mi vida. Nadie me va a devolver a mis hijas”, concluyó.