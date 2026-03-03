La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó a EL HERALDO que las adolescentes de 13 y 14 años de edad, que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado sábado 28 de febrero, fueron ubicadas en un hospedaje de Barú.

Las autoridades, según conoció este medio, trasladaron a las menores al Hospital Infantil Casa del Niño, en Cartagena, para que les realizaran los exámenes reglamentarios y posteriormente hacer entrega a los padres de familia.

En paralelo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a través de su cuenta de X manifestó: “Informamos que las niñas reportadas como extraviadas el pasado sábado ya aparecieron, gracias a Dios, en buen estado de salud. Le pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan. Felicito a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”.

Lo que se sabe de la desaparición de las adolescentes en el norte de Barranquilla

María de los Ángeles Sánchez Garrido y Emily Sofía Borrero Tapias, de 13 y 14 años respectivamente, habían sido reportadas por sus familiares como desaparecidas desde el pasado sábado 28 de febrero, cuando fueron vistas por última vez en el norte de la ciudad, sobre las 7:45 y las 8:15 de la noche.

De acuerdo con la información que los padres de María de los Ángeles brindaron a las autoridades, la menor estuvo durante gran parte del día con su madre en un centro comercial, ubicado al norte de Barranquilla. Un par de horas despúes, la joven anunció que tenía que ir a recibir un pedido, se subió a un carro particular, presuntamente con rumbo a la urbanización de Alameda, y esa fue la última vez que fue vista.

Redes sociales: X María de los Ángeles Sánchez Garrido.

Por otro lado, Emily Sofía, amiga de la otra menor reportada como desaparecida, fue vista por última vez cuando, supuestamente, se dirigía hacia la iglesia cristiana Poder de Dios, ubicada en la calle 86 con carrera 64, para asistir a un servicio juvenil. Desde este punto habría pedido un servicio de transporte para dirigirse también a un conjunto residencial de Alameda del Río, donde se encontraría con Sánchez Garrido.

Redes sociales: X Emily Sofía Borrero Tapias.

Según la hipótesis que manejan las autoridades hasta el momento, luego de encontrarse en Alameda, juntas, las amigas habrían salido con rumbo hacia Cartagena, específicamente hacia la Isla de Barú, zona en la cual finalmente ueron ubicadas este martes.