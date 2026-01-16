El polémico y suspendido proceso de traslado de alias ‘Castor’, jefe de la banda Los Costeños, Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, y alias ‘Negro Ober’ (Rastrojos Costeños) sigue generando reacciones y explicaciones, aunque confusas, tras el rechazo generalizado desde Barranquilla.

Inicialmente, iban a ser trasladados ‘Castor’ y el ‘Negro Ober’, pues con Palomino no hubo avances, tras dos meses de conversaciones, “en la aplicación de los protocolos” establecidos por el Gobierno nacional.

Por lo anterior, no se incluyó “en la solicitud presentada por la Consejería de Paz”, según explicó en su momento el facilitador del proceso, Camilo Pineda.

En todo caso, ninguno fue enviado a la capital del Atlántico, donde el Distrito se opuso desde un principio al no haber sido tenido en cuenta ni a este, ni a las víctimas. Además, argumentando una temporada clave que demanda mayor seguridad, por los eventos masivos del Carnaval.

Unos meses atrás, cabe recordar, analistas también habían advertido que esta ciudad no está en condiciones carcelarias de albergar a temidos cabecillas por no contar con establecimientos de máxima seguridad.

Pero ¿cuál fue el motivo por el que a última hora se suspendió la reubicación de los jefes de estas bandas? Diferentes dependencias del Gobierno han tratado de explicar, pero cada vez hay más versiones encontradas.

El pronunciamiento del ministro

El primero en declarar fue el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien el sábado 10 de enero, por medio de un comunicado oficial, confirmó que había una solicitud de traslado por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño.

“Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para sostener la tregua y proteger a la población”, aseguró el jefe de esta cartera.

El pronunciamiento oficial del Ministerio de Justicia señalaba que “La solicitud involucra, entre otros, a Digno Palomino, identificado como cabecilla de ‘Los Pepes’”, y a alias ‘Castor’, señalado como máximo líder de ‘Los Costeños’, “quienes han sido adversarios históricos dentro de la dinámica criminal de la región”.

Entretanto, el domingo 11 de enero, el facilitador Camilo Pineda explicaba que Digno Palomino realmente no estaba incluido en esa solicitud por lo mencionado anteriormente. De hecho, la petición que se difundió ese sábado tenía fecha del 9 de enero, aunque de 2025, se basaba “en el marco de la Resolución Ejecutiva No. 442 del 5 de diciembre de 2025”, fue dirigida al ministro Idárraga, estaba firmada por Jorge Lemus, todavía director de la DNI, y solicitaba el traslado de “20 privados de la libertad” de Los Costeños, pedidos por ‘Castor’, “a la Cárcel de Media Seguridad El Bosque”.

“Este listado será enviado por parte de la Consejería Comisionada de Paz de forma oportuna mediante los canales acordados con su despacho para tal fin”.

El lunes 12 de enero, Idárraga anunció la suspensión del traslado, además de compartir que van a coordinar con todas las autoridades y defender la tregua, que finaliza este 20 de enero, asegurando que redujo un 57 % los homicidios y un 84 % la extorsión a finales de 2025.

“Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”, dijo.

Nuevos detalles

Este jueves, Jorge Lemus, quien presentó recientemente, por medio de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, su renuncia irrevocable como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, sostuvo que fue él quien frenó dichos traslados.

En diálogo con Blu Radio precisó que, si bien este tema no tuvo que ver con su salida, él sí fue el encargado de elevar la petición ante el Inpec, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el Ministerio de Justicia de no trasladar aún a los cabecillas a Barranquilla: “Es que no se ha dislumbrado cómo se hizo el tema del traslado”, afirmó.

Mientras que Caracol Radio difundió la carta del consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, con fecha del sábado 10 de enero, solicitando al ministro de Justicia el traslado a Barranquilla de 17 cabecillas, de los 45 que estaban inicialmente en la petición de ‘Castor’.

Entre ellos se encuentran Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, Jorge Eliecer Díaz, alias ‘Castor’, Kevin Andrés Tovar Rivera, alias ‘Kevin Menor’, Carlos Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’.

Justamente en las últimas horas se conoció un comunicado de ‘Castor’, en el que reitera su “compromiso” por lograr la paz en la ciudad y agregó que “hay intereses grandes, poderes ocultos (…) que quieren que esta ciudad nunca encuentre calma”.