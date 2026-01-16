Momentos de pánico se vivieron al mediodía de del pasado jueves15 de enero en el barrio Los Almendros, en el municipio de Soledad, luego de que dos delincuentes armados perpetraran un robo en las instalaciones de la empresa de transporte Cootracolsur.

De acuerdo con la información conocida, el primero en ingresar al lugar fue un sujeto que portaba un revólver. Minutos después llegó un segundo individuo, de contextura gruesa, quien antes de entrar a la oficina se colocó un tapaboca con el fin de ocultar su identidad.

Una vez dentro, el hombre armado intimidó a dos trabajadores que se encontraban en el sitio y procedió a saquear la gaveta de un escritorio, de donde sustrajo dinero y otros elementos. Posteriormente, despojó a uno de los empleados de un morral que llevaba consigo.

Cuando los antisociales se disponían a abandonar el lugar, regresaron nuevamente y el sujeto que portaba el arma de fuego le arrebató el teléfono celular a uno de los trabajadores, para luego huir junto a su cómplice con rumbo desconocido.

El hecho generó temor entre los empleados y residentes del sector. Las autoridades fueron alertadas de lo ocurrido y adelantan labores de verificación e investigación para identificar y ubicar a los responsables de este hurto.