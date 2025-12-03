Una cámara de seguridad captó el momento exacto del vil asesinato del joven barranquillero Jean Claude Bossard, de 29 años de edad, tras oponerse al hurto de sus pertenencias este martes en la ciudad de Bogotá.

El trágico hecho ocurrió en la concurrida Avenida 19 con calle 114, localidad Usaquén, en el norte de la ciudad.

En el metraje, se alcanza a observar como el menor de 16 años, con arma de fuego en mano, baja de la motocicleta y se lanza contra el universitario para arrebatarle sus pertenencias.

No obstante, Jean Claude se niega a entregar su teléfono y una cadena de oro, por lo que empieza a forcejear –durante al menos 28 segundos— con su verdugo. En medio de la lucha por tratar de zafarse del menor, el barranquillero terminó cayendo tras recibir dos mortales disparos.

En pleno pavimento quedó tendido el cuerpo del joven, mientras que su homicida corría en dirección de su cómplice, quien lo esperaba a escasos metros en la misma motocicleta.

En una rápida reacción de la Policía Nacional, los uniformados que se encontraban por la zona iniciaron una persecución, neutralizando al conductor de la moto, mientras que el parrillero –el que disparó a Jean Claude– fue capturado.

Este barranquillero era un aficionado al golf y al motociclismo llegando a participar en varios torneos a nivel nacional. Además, era administrador de empresas y se había desempeñado como coordinador de logística de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en la capital del Atlántico en 2018.

¿Qué dice la Policía?

“Lamentablemente, al momento (la víctima del robo) opone resistencia y esos delincuentes de forma desafortunada le dispararon en dos ocasiones y la persona quedó tendida en la vía”, declaró a medios locales el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, el pasado martes.

Después, cuando los dos asaltantes intentaban huir, agentes de la Policía abrieron fuego y uno de los delincuentes murió, mientras que el otro fue aprehendido. Las autoridades también incautaron la motocicleta y un revólver calibre 32 con seis cartuchos.

El aprehendido, según precisó Cristancho, tiene 16 años, mientras que el otro, que murió, tendría entre 25 y 30 años.

Ambos ya se habían enfrentado a la Policía en otro incidente con disparos ocurrido en la misma zona de la ciudad el pasado 10 de noviembre.

Pero antes de ser abordado por los delincuentes y posteriormente asesinado, Bossard publicó en su cuenta de Instagram un video minutos antes de su trágica muerte no sabiendo que serían sus últimas palabras en vida.

“Bueno mientras camino a la oficina tiro un facto y me voy: Aquí en Colombia es impresionante como la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. O sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente ¿por qué son así?, no entiendo", se le escucha decir en el video.