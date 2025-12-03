Un video divulgado por la Armada de Colombia dejó ver con detalle la operación que permitió interceptar, entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de este año, una lancha tipo Go Fast a 90 millas náuticas al noroccidente de Barranquilla. La embarcación transportaba 2.621 kilogramos de clorhidrato de cocaína que, según la institución, tenía como destino Honduras.

El audiovisual, grabado desde el helicóptero ARC 252, ofrece una perspectiva completa de la maniobra. Desde la aeronave, un infante de marina —armado, pero sin accionar su fusil— se coloca en la puerta lateral y comienza a hacer señas firmes hacia el conductor de la lancha.

En el video se observa cómo, lentamente, el helicóptero avanza a baja altura sobre el mar y, con cada aproximación, el uniformado repite los gestos de orden para que la embarcación reduzca velocidad. La escena transcurre sin un solo disparo. Finalmente, el conductor de la Go Fast acata la instrucción y disminuye la marcha.

En los segundos finales del video, cuando la lancha ya parece estar bajo control, los tripulantes comienzan a arrojar al agua varias pacas, en un intento desesperado por deshacerse del cargamento ilícito justo antes de que las unidades de superficie lleguen a bordo. Las imágenes muestran cómo los paquetes caen al mar mientras el helicóptero avanza.

En el marco de las operaciones de control, vigilancia y seguridad marítima desarrolladas en el Caribe, unidades de la Armada de Colombia, de forma articulada con la Fuerza de Tarea Interagencial del Sur, lograron la detección e interdicción de una embarcación tipo Go Fast que… pic.twitter.com/wTtRxyxbuk — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) December 3, 2025

Según informó la Armada de Colombia, la operación se ejecutó de forma conjunta con la Fuerza de Tarea Interagencial del Sur. En su cuenta oficial de X, la institución señaló: “En el marco de las operaciones de control, vigilancia y seguridad marítima desarrolladas en el Caribe, unidades de la Armada de Colombia, de forma articulada con la Fuerza de Tarea Interagencial del Sur, lograron la detección e interdicción de una embarcación tipo Go Fast que transportaba 2.621 kilogramos de clorhidrato de cocaína”.

La lancha había zarpado en la madrugada del 27 de noviembre desde Bocas de Cenizas, en Barranquilla, con tres colombianos, dos venezolanos y un jamaiquino a bordo. Contaba con cuatro motores fuera de borda y se dirigía hacia Honduras, según la inteligencia naval.

El helicóptero siguió un esquema de aproximación previamente establecido para inutilizar los motores y detener la embarcación sin necesidad de abrir fuego.

Recuperación del cargamento arrojado al mar

Tras la detención, las unidades de superficie iniciaron una amplia operación de búsqueda, luego de que los tripulantes arrojaran las pacas al agua. La recuperación del material ilícito concluyó a las 11:00 p. m. del lunes 1 de diciembre.

En total, fueron recogidos 2.619 paquetes distribuidos en 105 pacas. Las pruebas PIPH confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína con peso neto de 2.621 kilogramos.

cortes Droga decomisada por la Armada Nacional.

Los seis capturados y la droga incautada quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Esta interdicción se suma a otras operaciones recientes en el Caribe usadas por redes narcotraficantes para enviar cargamentos hacia Centroamérica.