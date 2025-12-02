La Armada Nacional confirmó en las últimas horas el decomiso de 2.621 kilogramos de cocaína que eran transportados en una lancha tipo Go Fast, tras una operación que se llevó a cabo entre el pasado jueves 27 de noviembre y la noche de este lunes 1 de diciembre.

A través de un comunicado, la institución armada explicó que la embarcación habría zarpado en la madrugada del jueves anterior desde Bocas de Cenizas, con una tripulación compuesta por tres colombianos, dos venezolanos y un jamaiquino.

La embarcación sospechosa fue detectada gracias a información de inteligencia naval que alertó sobre su zarpe con cuatro motores fuera de borda. Tras ejecutar un esquema de maniobra previamente establecido, el helicóptero ARC 252 logró la interdicción e inutilización de los motores a unas 90 millas náuticas al noroccidente de Barranquilla. Durante el procedimiento, los tripulantes arrojaron las pacas de droga al mar, lo que obligó a las unidades de superficie a iniciar una extensa operación de búsqueda y recuperación.

En ese sentido, este lunes, a las 11:00 de la noche, culminó la recolección del cargamento disperso en el mar Caribe, contabilizando 2.619 paquetes envueltos en las 105 pacas. Las pruebas PIPH realizadas por Policía Judicial confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína con peso neto de 2.621 kilogramos, droga que, al parecer, tenía como destino el país centroamericano de Honduras.

La Armada Nacional informó que el material incautado y las personas capturadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo procedimiento judicial.