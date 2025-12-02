Una fotografía del ex mediocampo del Junior de Barranquilla, Daniel Machacón Hernández, visiblemente golpeado en el rostro y con la famosa camiseta amarilla con la que el cuadro Tiburón obtuvo el histórico título del Torneo Finalización de 2004 ante Atlético Nacional, se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales, especialmente entre habitantes del municipio de Suan, Atlántico, de donde es nativo.

Leer también: Intento de hurto en joyería de Bucaramanga apunta a ‘Los Costeños’ y a un posible nexo con el ‘Tren de Aragua’

La imagen correspondería a una reciente agresión de la que fue víctima el exjugador de fútbol profesional, al parecer, ocurrida en la madrugada de este lunes 1 de diciembre.

Según información divulgada en redes, Machacón habría sostenido una discusión con un hombre dentro de un reconocido estadero de Suan de razón social La Española y, de un momento a otro, se fueron a los golpes.

Debido a la golpiza, el exfutbolista profesional tuvo que ser trasladado a un centro médico de la población del sur del Atlántico, y allí fue dejado en observación por el cuerpo médico. El parte oficial señaló que este había sufrido un edema en párpado del ojo izquierdo, una herida sangrante superficial a nivel inferior, y una herida de bordes irregulares en ángulo izquierdo de la boca.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que se habría presentado la riña dentro del estadero. La Policía del Atlántico trató de indagar sobre el particular, pero, al parecer, Machacón habría manifestado que no interpondría denuncia.

Machacón, hoy con 45 años de edad, inició su carrera en el Junior de Barranquilla, donde se coronó campeón del Torneo Finalización de 2004. Su buen desempeño lo llevó a ser convocado a la Selección de fútbol sub-20 de Colombia, donde compartió con jugadores como Wason Rentería, Hugo Rodallega, Radamel Falcao, Abel Aguilar, Juan Carlos Toja, Freddy Guarín, Carlos Abella y Libis Arenas, entre otros.

Junior campeón de 2004 (II). Arriba, de izquierda a derecha: Léider Frías (utilero), Luis Fernández, Francisco Alvear, Roberto Peñaloza, Éver Salas, Cristian Racero, Mondragón (un tolimense que es hincha fiel del club) y Leonardo Rojano. Abajo: ‘el Mello’ Aguilera (utilero), Omar Pérez, José Amaya, Martín Arzuaga, Hayder Palacio y Daniel Machacón.

Luego de su salida del Junior, pasó por el Atlético Huila y el Atlético Bucaramanga sin mucha trascendencia y permaneció sin equipo cerca de dos años y medio.

Importante: Lisette Malkun, la destacada chef que murió tras caer de octavo piso en el norte de Barranquilla

En 2011 se integró al Valledupar Fútbol Club y seis meses después recaló en el Pacífico Fútbol Club de Buenaventura. Tras registrar una gran temporada, el técnico Calixto Chiquillo lo acercó al club Uniautónoma, donde celebró el ascenso a Primera División.

El ex mediocampista se retiró en el año 2016, vistiendo por última vez la camiseta del Unión. Actualmente se dedica a emprendimientos personales.