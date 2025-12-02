El fallido atraco a una joyería del Centro Comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, ocurrido el pasado 29 de noviembre, puso nuevamente en la mira a ‘Los Costeños’, una organización criminal que ha extendido su presencia más allá de la región Caribe.

De acuerdo con información de inteligencia, la banda habría replicado en Santander el mismo ‘modus operandi’ utilizado en otros golpes recientes, lo que incluye el hurto registrado en agosto en una joyería de Barranquilla.

Esa coincidencia llevó a las autoridades a desplegar un operativo preventivo ante la posibilidad de que una estructura más amplia —con eventuales nexos con el ‘Tren de Aragua’— estuviera detrás del plan.

Los detalles del fallido robo el centro comercial de Bucaramanga

De acuerdo con lo que se conoció, la alerta inicial llegó a la Sijín, cuyos agentes encubiertos fueron desplegados en varios centros comerciales de Bucaramanga para verificar una posible amenaza de hurto. El reconocimiento se centró en varios centros comerciales, entre ellos el Centro Comercial Cuarta Etapa, donde la información inicial señalaba movimientos sospechosos relacionados con un posible hurto a una joyería.

En ese recorrido, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño identificó a varios hombres armados que merodeaban la zona del local. Al percatarse de que estaban siendo observados, los presuntos ladrones reaccionaron de inmediato y abrieron fuego contra los funcionarios.

El intercambio de disparos fue repentino y se prolongó durante varios segundos. En medio del enfrentamiento, el intendente Leal Briceño fue impactado y, pese a que sus compañeros lograron evacuarlo, posteriormente falleció por la gravedad de las heridas. Tres de los presuntos asaltantes resultaron lesionados y uno murió en el lugar.

La situación generó escenas de pánico dentro del centro comercial. Decenas de visitantes corrieron hacia los pasillos laterales y zonas de servicio buscando protección, mientras otros grababan con sus celulares el sonido de las detonaciones.

#PLOMOTERAPIA. Un violento intento de hurto se registró esta tarde en una joyería del centro comercial Cuarta Etapa de Cabecera, en Bucaramanga. Según información preliminar, tres sujetos intentaron cometer el robo y fueron sorprendidos por unidades de la Policía presentes en la… pic.twitter.com/8wKfwfi9a0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 29, 2025

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron cada movimiento de los delincuentes y el desarrollo de la balacera, material que hoy está siendo utilizado por las autoridades como parte de la investigación.

Este es el momento exacto del intento de robo en joyería en centro comercial de #Bucaramanga Una pareja (ladrones) fingen ser clientes, no contaron con tanta suerte, pues un guardia interno alertó de lo sucedido y casi quedan atrapados. Vean a estas 'joyitas'. pic.twitter.com/FqmsVNzYQD — Mely Múnera (@MelyMunera) December 1, 2025

El rastro de Víctor Manuel Martínez, presunto cabecilla de ‘Los Costeños’

El hombre que murió en medio del fuego cruzado con la Policía fue identificado como Víctor Manuel Martínez Suárez, señalado por las autoridades como un integrante de alto perfil dentro de ‘Los Costeños’, vinculado a hurtos en Barranquilla y municipios cercanos.

Según se conoció, Martínez Suárez ya había sido capturado en agosto del año pasado en Soledad, Atlántico, durante un operativo en el que cayó junto a miembros de la banda ‘Los Flamingos’, luego de un asalto a un establecimiento comercial.

Aunque en dicha ocasión la Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas, recuperó la libertad antes de cumplir un año detenido.

En el expediente reciente, los investigadores lo ubicaron como uno de los posibles articuladores de la operación planeada en Bucaramanga. El ministro de Defensa, mayor general (RA) Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que esa misma estructura a la cual pertenecía Martínez Suarez, estaría detrás del intento de hurto y tendría un alcance mayor al inicialmente previsto.

El intento de hurto en la joyería de un centro comercial en Bucaramanga fue obra de una banda criminal de “delincuencia común organizada, la de ‘Los Costeños’, que podría tener relación también con ‘El Tren de Aragua’. Hay un venezolano entre los capturados. El crimen no distingue organización o ciudades, eso nos invita aún más a fortalecer la inteligencia y la capacidad de respuesta”, señaló el ministro de Defensa.

Los integrantes capturados y sus antecedentes

Cinco presuntos integrantes de la organización fueron detenidos entre el centro comercial y los operativos que siguieron al tiroteo. Entre ellos hay ciudadanos colombianos y un venezolano, todos con distintos perfiles y trayectorias delictivas, según los registros policiales.

El primero es Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años, oriundo de Puebloviejo, Magdalena. Se dedica a la venta de pescado y no tiene antecedentes judiciales. Su presencia dentro del grupo, según las autoridades, está siendo analizada para establecer cuál era su rol en el intento de hurto.

También fue capturada Adrianis Esther González Garavito, de 27 años y procedente de Barranquilla, quien cuenta con antecedentes por porte ilegal de armas. Los investigadores buscan determinar si tenía funciones de acompañamiento o participación directa dentro del asalto.

Otro de los detenidos es Jhony José Rodríguez Castillo, venezolano de 27 años, quien resultó herido de un disparo en el hombro durante el intercambio de fuego dentro del centro comercial. Fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

La cuarta capturada es Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años, nacida en Valledupar, quien presenta anotaciones por porte ilegal de armas.

Y, finalmente, también fue detenido Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años, conocido con el alias de Curramba y originario de Barranquilla. Tiene antecedentes por asaltos a entidades bancarias y hurtos cometidos bajo la modalidad de taquillazo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, aseguró que los sospechosos pretendían apoderarse de accesorios de oro avaluados en cerca de $1.000 millones.

Conexión con el robo a una joyería en Barranquilla

La Policía investiga si este intento de hurto está relacionado con el robo cometido el 18 de agosto en el Centro Comercial Le Meridiem Golf, en Barranquilla, donde también participaron miembros de ‘Los Costeños’. La operación evidenció un ‘modus operandi’ similar: ingreso de falsos clientes, ataque rápido y apoyo externo para la huida.

En Barranquilla, cámaras de seguridad registraron a tres hombres que amenazaron a las empleadas y sustrajeron joyas en menos de cinco minutos. Posteriormente, cinco presuntos cómplices fueron capturados y se recuperaron piezas valoradas en unos $30 millones.

La administración del centro comercial informó entonces: “Gracias a la rápida y oportuna reacción de nuestro equipo de seguridad conformado por vigilantes y equipo CCTV, la situación fue controlada de manera inmediata, logrando la aprehensión de uno de los sospechosos”.

Los detenidos en ese caso —entre ellos Carlos Mario Venecia, Maicol Duglas Villareal Martínez, Danny José Cantillo Tirado, Samuel David Calderón Ramos, Ricardo José De la Rosa Beltrán y Yailin Alejandra Ferrer Sánchez— presentaban antecedentes por hurto, porte de armas y otros delitos.