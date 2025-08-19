Luego de que la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmara la detención de seis presuntos integrantes de la estructura criminal ‘los Costeños’ y su supuesta vinculación con un caso de hurto en una joyería del centro comercial Le Meridiem, en el norte de la ciudad, ahora se conocen las imágenes del caso registrado este lunes 18 de agosto, tal y como lo señaló la administración del inmueble a través de un comunicado.

Una cámara de seguridad del establecimiento comercial captó todos los movimientos de tres presuntos delincuentes que fingieron ser clientes y que, de un momento a otro, amenazaron a empleadas de la joyería para llevarse la mercancía de las vitrinas.

En las imágenes también se aprecia que el hurto se cometió en al menos cinco minutos y que los tres asaltantes fueron sacados del lugar por otros dos cómplices.

“En el día de hoy, 18 (lunes) de agosto de 2025, se presentó un intento de hurto en una joyería ubicada dentro de nuestras instalaciones. Gracias a la rápida y oportuna reacción de nuestro equipo de seguridad conformado por vigilantes y equipo CCTV, la situación fue controlada de manera inmediata logrando la aprehensión de uno de los sospechosos, quien fue entregado de forma inmediata a las autoridades competentes para el debido proceso. Reafirmamos que en el Centro Comercial Le Meridien la seguridad y la tranquilidad de nuestros visitantes comerciantes y colaboradores es nuestra máxima prioridad. Continuaremos fortaleciendo nuestros protocolos y trabajando de la mano con las autoridades para garantizar un espacio seguro para todos…”, detalló la administración del centro comercial.

En esa línea, el primer detenido fue identificado como Carlos Mario Venecia.

Luego, en una rápida reacción policial, se logró la captura de cinco personas que también habrían participado del plan criminal.

Se trata de Maicol Duglas Villareal Martínez; Danny José Cantillo Tirado; Samuel David Calderón Ramos; Ricardo José De la Rosa Beltrán y Yailin Alejandra Ferrer Sánchez.

“En la acción operativa fueron recuperadas joyas avaluadas en aproximadamente 30 millones de pesos, además de la incautación de dos vehículos utilizados para el transporte de los elementos. Los capturados presentan diferentes antecedentes judiciales por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego, falsedad en documento y violencia intrafamiliar, entre otros. Estas personas, presuntamente dedicadas al hurto en la modalidad de fleteo y al asalto de joyerías, fueron sorprendidas cuando transportaban las joyas hurtadas en hechos presuntamente relacionados con el hurto ocurrido en un Centro Comercial en el norte de la ciudad”, comunicó la Policía Metropolitana.

En el procedimiento fueron recuperadas varias prendas de oro, entre ellas anillos, pulseras, dijes, cadenas y aretes, las cuales habrían sido al parecer sustraídas de la joyería. Durante la reacción policial también se logró la captura de otro individuo, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con la que presuntamente participó en el ilícito.

Los capturados y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o munición.