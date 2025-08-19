Junior tuvo este lunes 18 de agosto una victoria sufrida ante Atlético Bucaramanga, al imponerse 2-1, y la hinchada tiburona, al menos la que estaba apostada en las tribunas occidental y sur, también sufrió por cuenta de hechos de violencia entre asistentes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que durante el desarrollo del evento deportivo se registraron hechos de violencia protagonizados por un grupo de hinchas en las tribunas del estadio y a las afueras del mismo.

Como resultado de estas riñas, tres seguidores del equipo Atlético Bucaramanga resultaron lesionados con arma blanca. Mientras que tres uniformados de la Policía Nacional sufrieron lesiones ocasionadas con elementos contundentes en medio de las acciones de control.

Testigos señalaron que los policías heridos fueron los que llegaron a atender el requerimiento por la riña entre las barras de los dos equipos. “Empezaron a tirarles objetos contundentes, con los cuales les ocasionaron las heridas a los uniformados”, indicó un asistente.

Producto de este ataque resultó herido el subintendente Miguel Ángel Oyola Lizcano, de 34 años, con dos heridas en la cabeza; la auxiliar Valentina Epalza García, de 20 años, con golpes en el pecho, y la auxiliar Anny Paola Jaraba Barrios, de 22 años, con golpes en el cuerpo, al parecer, producto de una caída en las escaleras de la tribuna occidental.

Todos los uniformados fueron trasladados a la Clínica Regional de la Policía, localizada en el municipio de Soledad.

Al respecto, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló: “La Policía Nacional rechaza de manera categórica este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de los asistentes, y recuerda que no se justifica por ningún motivo que, por el solo hecho de portar una camiseta de un equipo de fútbol, se generen hechos violentos que atenten contra la convivencia pacífica”.

Por otro lado, la autoridad confirmó que en el operativo se logró la captura de un individuo, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público.