Ya ni trabajar honradamente se puede. La delincuencia sigue paseándose por las calles mientras cobra las vidas de los inocentes.

Fue así como Miguel De Jesús Hernández Molina, 58 años y de profesión mototaxista, perdió la vida tras ser violentamente asesinado por un delincuente que le intentó robar su medio de trabajo, su moto.

El hecho de sangre ocurrió en horas de la mañana de este martes 19 de agosto en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, Hernández Molina había salido de su hogar a bordo de su motocicleta a eso de las 5:00 a. m. como normalmente lo hacía para cumplir con su jornada laboral.

Sin embargo, cuando el adulto mayor conducía por la carrera 9L con calle 57, un delincuente apareció de repente en la carretera e intentó robarle su vehículo.

La víctima se opuso al robo y forcejeó con el hombre, no fue hasta que el vil criminal sacó un cuchillo y se lo clavó sin remordimiento en el cuello, degollándolo violentamente para luego huir junto con la motocicleta robada.

Malherido, el hombre de 58 años cayó tendido en el piso mientras se desangraba y pedía auxilio a gritos, minutos después falleció.

El CTI se trasladó hasta el sitio y realizó la inspección técnica del cadáver, hallando solamente un arma blanca tipo cuchillo y un casco de motocicleta del hoy occiso.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se encuentra adelantando una investigación para dar con el paradero del agresor y lograr su captura.