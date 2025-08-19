En horas de la tarde del pasado domingo 17 de agosto, seis delincuentes intentaron perpetrar un millonario hurto a una joyería llamada ‘Neogold’, ubicada en el centro comercial Le Meridiem Golf, en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los sujetos ingresaron al negocio de forma tranquila y pidieron a la encargada que les mostrara varias joyas. Acto seguido, cuando la empleada les presentó las prendas los sujetos esgrimieron armas de fuego y la intimidaron para que soltara todas.

Rápidamente los delincuentes tomaron múltiples joyas y las guardaron en diferentes bolsos para luego escapar hacia al sótano. Ahí, otro de sus cómplices los estaba esperando a bordo de un vehículo para emprender su huida.

Sin embargo, en una rápida reacción de la Policía Metropolitana de Barranquilla, luego de que fueran alertados sobre el robo, varios patrulleros se acercaron hasta el sitio, logrando la captura de seis delincuentes.

Los uniformados lograron incautar joyas, vehículos y un arma de fuego, elementos que los criminales habían usado para perpetrar el fallido hurto millonario a la joyería.

Pronunciamiento del centro comercial Le Meridiem

Frente a los hechos, el centro comercial emitió un comunicado informando sobre la situación.

“Reafirmamos que en el Centro Comercial Le Meridiem la seguridad y tranquilidad de nuestros visitantes, comerciantes y colaboradores es nuestra máxima prioridad. Continuaremos fortaleciendo nuestros protocolos y trabajando de la mano con las autoridades para garantizar un espacio seguro para todos”, se lee en el oficio.