En desarrollo de la estrategia integral de seguridad ciudadana, la Policía Nacional adelantó el domingo nuevas tomas masivas en Barranquilla y municipios aledaños, logrando la captura de 17 personas por diferentes delitos.

Leer más: Atlántico refuerza ofensiva contra el contrabando con 1.000 controles y $450 millones en mercancía decomisada

La ofensiva, liderada por el señor Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, contó con el apoyo de la Alcaldía Distrital y la participación de todas las especialidades de la institución: Investigación Criminal, Gaula, Grupo de Operaciones Especiales, Seccional de Tránsito y Transporte, Inteligencia y los grupos de Protección y Servicios Especiales.

Para reforzar las operaciones se emplearon drones y personal altamente capacitado, herramientas que permiten focalizar los esfuerzos en sectores priorizados, debilitando estructuras criminales que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Durante el desarrollo de la intervención, en el marco de las diferentes tomas, se han obtenido importantes resultados: 73 capturas en flagrancia y 4 por orden judicial, la incautación de 15 armas de fuego, la recuperación de ocho motocicletas y un vehículo reportados como hurtados.

En materia de convivencia, 466 ciudadanos fueron trasladados por comportamientos contrarios, mientras que la Seccional de Tránsito y Transporte, mediante seis puestos de control, reportó la inmovilización de 11 vehículos y 133 motocicletas, la imposición de 955 comparendos y la práctica de cerca de 70 pruebas de embriaguez.

Es de resaltar el trabajo preventivo del Gaula de la Policía, que de manera paralela a las acciones operativas continúa acompañando al gremio de comerciantes, tenderos y comunidad en general, mediante actividades pedagógicas orientadas a prevenir hechos de extorsión y delitos conexos.

En los últimos días, se han realizado alrededor de 100 campañas preventivas, llegando a más de 1.500 ciudadanos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que estas tomas masivas seguirán desarrollándose de manera permanente durante el año, con el propósito de fortalecer la presencia institucional y garantizar entornos seguros para toda la ciudadanía.

Finalmente, se invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva a través de las líneas 123 de la Policía Nacional, 165 del Gaula y la línea contra el crimen 3178965523.