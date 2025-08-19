La violencia y el crimen continúan golpeando al municipio de Soledad. Esta vez, un joven de apenas 25 años de edad fue asesinado a balazos cuando se encontraba laborando a bordo de su motocarro.

El hecho de sangre ocurrió durante la noche de este lunes 18 de agosto, en el barrio Santa Inés.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como José Gabriel Barrios Ariza, quien se desempeñaba como conductor de motocarro desde hacía seis años.

De acuerdo con el testimonio de un vecino del sector, a eso de las 8:10 p. m., Barrios Ariza conducía su vehículo a la altura de la calle 37 con carrera 27C mientras cumplía con su jornada laboral.

Sin embargo, durante el recorrido fue interceptado sorpresivamente por dos sujetos que se movilizaba a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un arma y le propinó varios disparos para luego huir junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

El joven de 25 años cayó del automotor y quedó tendido sobre la carretera, falleciendo en el lugar de los hechos debido a los tres mortales disparos que recibió a la altura de la cabeza.

Según las autoridades, la víctima no registraba anotaciones judiciales en el SPOA.

Asimismo, se conoció que la estructura criminal ‘los Costeños’ tiene injerencia en la zona, bajo el mando de alias Bindi, hoy privado de la libertad en La Modelo, de Girón, Santander, donde cumple con una condena por varios delitos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y lograr su captura para esclarecer los móviles de este nuevo homicidio.