En horas de la noche de este domingo 17 de agosto se perpetró un atentado sicarial que dejó como saldo un joven muerto y tres personas heridas en el barrio La Floresta, ubicado en el municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Heiner Andrés Uscategui Parejo, de 19 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, siendo las 11:15 p. m., el hoy occiso se encontraba en un establecimiento de razón social llamado ‘La Bamba’, ubicado en la calle 24 con carrera 14, donde participaba de un evento de pick up en compañía de otras personas.

Flyer del evento picotero donde se expone los artistas invitados que iban a presentarse en el establecimiento comercial.

Sin embargo, varios sujetos llegaron hasta el sitio y, sin mediar palabra, desenfundaron armas de fuego y dispararon en contra de Uscategui Parejo, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

En medio de la huida, los sujetos dispararon en repetidas ocasiones para dispersar a las personas, hiriendo a Deivis Danilo Galindo Escalante, de 20 años, Samir Enrique Aragón Domínguez, de 30 años, y Divis Ester Rodríguez Ford, de 51 años de edad, quienes permanecen estables.

De acuerdo con Inteligencia, el ataque armado se habría perpetrado por un ajuste de cuentas entre las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, esta última liderada bajo el mando de alias Junior Guerra.

EL HERALDO conoció que el joven asesinado residía en el barrio El Ferrocarril, donde cumplía medida de detención domiciliaria por el delito de hurto calificado con fecha del 26 de mayo del vigente año.

Asimismo, los habitantes del sector manifestaron que el occiso había recibido amenazas de muerte por parte de ‘Los Pepes’.