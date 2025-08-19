Una mujer identificada como Dilis Elena Sampayo Amador, de 40 años, fue asesinada en la noche del lunes en el barrio Santa María, sur de Barranquilla, en un hecho que es investigado por las autoridades judiciales.

El crimen ocurrió hacia las 9:30 p.m., cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la residencia de la víctima. Según el reporte preliminar, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Sampayo sin descender del vehículo, causándole la muerte en el lugar.

De acuerdo con versiones entregadas por el hijo de la víctima, días atrás se había presentado una discusión con vecinos del sector, a quienes la mujer reclamó por presuntamente consumir sustancias estupefacientes frente a su vivienda, aunque se desconoce si este hecho está vinculado con el crimen.

Las autoridades señalaron que el barrio Santa María se encuentra bajo injerencia del Clan del Golfo, bajo el mando de alias “Pastillita”, reconocido cabecilla urbano en la zona.

En el proceso de verificación, se conoció que el hijo de la víctima había sido trasladado a la UCJ el pasado 28 de julio por hechos relacionados con consumo de estupefacientes. No obstante, la víctima no presentaba anotaciones judiciales.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta las labores de recolección de pruebas y testimonios para establecer los móviles y responsables del homicidio.