Un joven de tan solo 23 años de edad fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes 18 de agosto, momentos en los que se encontraba departiendo con amigos en el interior de un billar ubicado en el barrio Evaristo Sourdis, localidad Suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Matan a joven de 19 años con detención domiciliaria en un evento de pick up en Soledad

El occiso fue identificado por las autoridades como Breiner Jesid Cueva Almarales.

Según el testimonio de las personas que se encontraban por el lugar, a eso de las 12:30 a. m., Cueva se encontraba dentro un establecimiento comercial llamado ‘Billar Junior Elite’.

Sorpresivamente, cuatro sujetos arribaron hasta el lugar a bordo de un vehículo y, al ingresar al billar, desenfundaron armas de fuego y le propinaron múltiples disparos hasta causarle la muerte.

Pexels Imagen de referencia.

Leer más: “Eln es acusado de un acto que no ejecutó”: ‘Antonio García’ niega responsabilidad de la guerrilla en crimen de Miguel Uribe

Al parecer, momentos antes del atentado sicarial, la víctima se encontraba departiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de varios conocidos en el barrio Rebolo, sector La 33.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que la víctima registraba una anotación judicial por el delito de lesiones personales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y esclarecer los móviles del hecho de sangre.

Leer más: Envían a la cárcel a tres hombres señalados de participar en atentado con ‘moto bomba’ contra un CAI de Cali