Tres hombres señalados como presuntos responsables de la activación de una motocicleta bomba frente al CAI del barrio Manuela Beltrán, en el oriente de la ciudad de Cali, el pasado 10 de junio, fueron enviados a la cárcel.

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres sujetos por petición de la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres, quienes activaron el explosivo cerca del Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en la capital del Valle del Cauca.

Producto del ataque un peatón que pasaba por el lugar resultó herido y varias edificaciones, entre estas la sede policial, presentaron daños de consideración.

Por este hecho una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno. Los cargos no fueron aceptados.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Valencia Anizares y Riascos Torres habrían realizado vigilancias en el sector para evitar que fuera detectado el artefacto”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Sobre el papel de Flórez Suárez en el hecho criminal, el ente acusador indicó que fue el encargado de “transportar la motocicleta bomba hasta el barrio Manuela Beltrán y entregarla a otro hombre que se encargó de ubicarla en el punto indicado”.