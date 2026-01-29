Un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a José David Ramírez Mateus por su presunta participación en el intento de hurto a un vehículo de valores, en hechos ocurridos el 30 de diciembre del 2025 en la vía que conecta a Riohacha (La Guajira) con Santa Marta (Magdalena).

La captura de José David Ramírez Mateus, se produjo en flagrancia poco después de los hechos.

Por estos hechos el ente acusador imputó al procesado los delitos de hurto calificado y agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y partes o municiones.

Según la investigación, el procesado, en compañía de varias personas, habría instalado elementos de señalización en la Troncal Caribe para obligar a un vehículo de valores a detener su marcha. Posteriormente, los señalados responsables intentaron apoderarse del dinero que era transportado.

Esta acción fue frustrada por uniformados de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, quienes se encontraban patrullando la zona.

Las autoridades incautaron un inhibidor de señal, una granada de aturdimiento y otros elementos logísticos que serían utilizados para la comisión del delito.