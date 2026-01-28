Tras el Consejo de Seguridad Extraordinario que se desarrolló en Riohacha con autoridades locales y nacionales sobre la situación de aumento de hechos delictivos en La Guajira, el brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada del Ejército Nacional, reveló que alias Naín, cabecilla del Grupo Armado Organizado (GAO) los Pachenca en dicho departamento, está bajo control.

“Creo que de una u otra forma lo tenemos neutralizado, no ha vuelto a salir por las redes sociales”, afirmó el alto oficial.

De igual manera, agregó que lo tienen en este momento bajo observación. “Tan pronto tengamos información volveremos a hacer una operación”.

En lo anterior hace referencia al reciente operativo de presencia de tropas en territorio y ataque aéreo que el Ejército Nacional en articulación con la Fuerza Aérea, ejecutó en la Sierra Nevada de Santa Marta, en área rural del municipio de Dibulla, contra el narcoinfluencer, también conocido como el ‘Bendito menor’ y su pareja prófuga de la justicia, alias la Bebecita.

El ostentoso joven jefe paramilitar, en los últimos días le envió una carta abierta al Gobierno Nacional, donde se desmarca de los hechos violentos acaecidos en La Guajira y la amenaza al presidente Gustavo Petro.

En la misiva con los logos identificativos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también asegura que su voluntad siempre ha sido la de “transitar por los caminos de diálogo, entendimiento y desescalamiento del conflicto”.

Circulación de panfletos

En los últimos días, se han conocido en redes sociales la circulación de panfletos en los que ´grupos armados’ anuncian limpieza social en varios municipios de La Guajira.

Ante esto, el brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada del Ejército Nacional, salió al paso y aseguró que hay mucha desinformación.

“Hay muchos panfletos que buscan, es un efecto solamente psicológico, entre bandas, entre grupos, inclusive a veces hasta particulares que quieren amedrentar”, expresó.

Finalmente, el alto oficial pidió a la ciudadanía en general que “por favor déjenlo en manos de las autoridades competentes”.