El aumento sustancial de delitos como la extorsión, homicidio y el secuestro se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de La Guajira, quienes afirman que esto obedece a la actual disputa territorial de estructuras criminales.

Al respecto se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario, presidido por el gobernador del departamento, Jairo Aguilar Deluque, en el que se tomaron medidas contundentes para enfrentar de manera directa estos flagelos.

Durante la reunión se desarrolló un análisis detallado de la situación de orden público en el departamento, por los hechos de violencia selectiva acontecidos especialmente en municipios como Riohacha, Maicao, Uribia, Albania, Manaure y el sur del departamento, donde se concentran los mayores factores de riesgo.

Las autoridades confirmaron la presencia y disputa territorial de estructuras criminales organizadas, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidos como los Pachenca, así como alianzas criminales que buscan controlar corredores estratégicos utilizados para economías ilícitas, movilidad armada y delitos de alto impacto.

Como resultado del Consejo de Seguridad, se definió una estrategia integral que contempla el fortalecimiento de la presencia policial y militar, la creación de una burbuja de inteligencia interinstitucional, operativos focalizados en corredores ilegales, aumento de patrullajes urbanos y rurales, fortalecimiento del Gaula, protección a líderes sociales y autoridades locales, y una mayor articulación entre Fiscalía, Policía, Ejército y CTI para acelerar procesos investigativos y judiciales.

De manera complementaria, se acordó avanzar en intervenciones integrales en los municipios más afectados, combinando acciones de seguridad con presencia social del Estado, jornadas interinstitucionales y fortalecimiento del diálogo con comunidades y autoridades tradicionales, con el fin de recuperar la confianza ciudadana.

En el espacio participaron el Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional), la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación – CTI, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, así como alcaldes municipales y secretarios de gobierno, en una articulación interinstitucional orientada a recuperar el control territorial y proteger a la población civil.

Finalmente, el gobernador Jairo Aguilar Deluque le envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que las decisiones adoptadas en este Consejo se ejecutarán de manera coordinada, con seguimiento permanente y presencia sostenida del Estado en el territorio.