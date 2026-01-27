En las últimas horas en actividades de control aduanero en la zona fronteriza con Venezuela, uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera y del Ejército Nacional, realizaron la verificación a dos camiones tipo tractomulas, las cuales transportaban mercancías de origen extranjero.

Es de anotar que, una vez realizada la inspección física, se hallaron al interior de dichos vehículos 69.000 unidades de aceite de soya los cuales no presentaban los documentos que acreditaran su legal ingreso al territorio aduanero nacional.

La mercancía incautada tiene un valor comercial de casi 3.000 millones de pesos; por lo tanto, fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Policía de La Guajira

Respecto a la diligencia judicial, el capitán Ángel Yesid Bernal Ramírez, jefe de División de Control Operativo Riohacha, indicó que, “es importante mencionar que la División de Control Operativo de La Guajira continuará implementando de manera permanente y articulada acciones de control y fiscalización, orientadas a contrarrestar de forma contundente las economías ilegales que afectan el orden económico, la legalidad y el comercio formal del departamento, reafirmando así su compromiso con la protección de los intereses del Estado y el fortalecimiento de la economía legal en la región”.

Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.