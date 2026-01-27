La siniestralidad parece no dar tregua en el departamento del Cesar, donde nuevamente se registró un nuevo accidente vial, que involucró a motocicletas, dejando víctimas mortales y otras lesionadas.

El siniestro tuvo lugar en la vía San Roque- La Paz, a la altura del corregimiento El Desastre, jurisdicción del municipio de San Diego, el domingo aproximadamente a las 5:30 de tarde.

Las víctimas fueron Alex Ricardo Maestre Maestre, de 26 años, perteneciente a la etnia kankuama, quien conducía una motocicleta de placa KJF-48 H, en la cual chocó con una camioneta. Tras el impacto sufrió graves lesiones que lo llevaron a la muerte en el sitio. Junto a él se movilizaba, Luis Ángel De Las Aguas Ospino, de 22 años, quien sufrió trauma de tórax, pelvis, miembros inferiores y superior izquierdo, trauma craneoencefálico moderado y pedida de conciencia. Por la gravedad de las lesiones, fue remitido a la clínica Sermultisalud del municipio Agustín Codazzi.

Las autoridades indicaron que la camioneta inmersa en el hecho corresponde a la placa OKK-027. Conducida por Jaime Luis Olivella Márquez, representante de la etnia yukpa, quien sufrió trauma en miembro inferior derecho.

Presuntamente, este último vehículo invadió el carril de la motocicleta y causó la tragedia. Sin embargo, las autoridades competentes se encuentran en las investigaciones respectivas.